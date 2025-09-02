CHP İptal Kararı Üzerine Özel’den Açıklama!

MAHKEME KARARIYLA İPTAL EDİLEN KONGRE

Mahkeme kararı neticesinde CHP İstanbul İl Kongresi iptal ediliyor. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan meydana gelen geçici kurulun, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak için tedbiren görevlendirildiğine hükmetti.

ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bu kararın ardından CHP olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özel, CHP Genel Merkezi’ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor. Özel’in açıklamalarından öne çıkan noktalar şunlar: “Biz bu gelişmeden haberdardık. Bu 10’uncu denemeydi. İstanbul’da 4, Ankara’da ise 6 dava mevcut. ‘Mahkemeyi gözetmeden görevdekini uzaklaştırın’ şeklinde talimat verdiler. Hukukçularımız bu davada tedbir kararı verilemez, doğrudan sonuç oluşturur görüşünü taşıyor.”

ANKARA’DA HAKİM BULUNAMAMASI

Hukukçularımız, bu davada tedbir kararı verilemeyeceğini, doğrudan sonuç oluşturacağını belirtiyor. Ankara’da hakim bulamadıkları için İstanbul’daki hakime yöneldiler.

PLANLARIN SUYA DÜŞMESİ VE SONUÇLARI

“Her türlü hukuk yoluna başvurulacak. Bi kapatma davası açmadılar, eğer açarlarsa da şaşırmam. Tüm planları suya düşünce bu kararı aldılar.” diyen Özel, “Neden bugün? İstanbul’da 53 mahallemiz kalmıştı seçimleri tamamlamak için. Amaç, CHP’nin kongre takvimini durdurmak.” şeklinde ifade etti. Özgür Çelik’in görevine devam ettiğini belirten Özel, atanan kayyum heyetinde görevi kabul eden Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini de vurguladı. “Tekin’in söyledikleri artık önem taşımıyor. Kayyumun hukuken partinin üyesi olması gerekiyor. Diğer kişiler görevi kabul ederse partiden ihraç edilecekler.” dedi.