CHP İstanbul’da Barikat Kuruldu!

GERGİNLİK TAVANA ÇIKTI

Siyaset arenasında hareketli saatler yaşanıyor. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte Gürsel Tekin’e kayyum atanması, gerilimi artırdı. Gerginliğin sabah saatlerinde tırmandığı bina önünde barikatlar kuruldu. Gürsel Tekin, öğle saatlerinde binanın önüne gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Daha sonra polis ekipleri eşliğinde binaya giriş yaptı.

BASIN ODASINA GEÇİŞ

Kayyum Gürsel Tekin basın odasına geçtiğinde, gazeteciler binadan çıkarıldı. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki milletvekilleri ve yetkililerin makam odası girişine barikat kurduğu görüldü. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, sosyal medyada bir video paylaşarak barikatta yer aldığını gösterdi ve “Kayyum Gürsel Tekin buraya çıkamayacak. Gürsel Tekin bu makama oturamayacak.” şeklinde ifadeler kullandı.

ÇATIŞMALAR VE BARİKAT KURULDU

Öğle saatlerinde Tekin’in binaya gelişi beklendiği sırada CHP’liler, polisle çatışırken barikatlar da kurdu. Binaya giden yollar, belediye bankları, merdivenler, dubalar ve çöp kovaları gibi birçok nesneyle kapatıldı. CHP’li milletvekilleri ve yöneticiler ise barikatın arkasında Gürsel Tekin’i beklemeye devam etti.