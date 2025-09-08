CHP İstanbul İl Başkanlığı Bahçelievler Oldu

CHP İSTANBUL’DA KAYYUM KRİZİ SÜRÜYOR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevden alma kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Sabah saatlerinde yaşanan gerginlik nedeniyle bina önünde barikatlar kuruldu. Gürsel Tekin, öğle saatlerinde polis ekipleri eşliğinde bina önüne geldi ve burada büyük bir arbede yaşandı. Olaylar sırasında Tekin, güvenlik güçlerinin yardımıyla binaya giriş yaptı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI KAPATILDI

Yaşanan çatışmaların ardından CHP Genel Merkezi bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatıldığı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılacağı ifade edildi. Açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı” denildi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru dahilinde Olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenleyerek yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmaları için yeni adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirileceği belirtildi.

YENİ BİNA BAHÇELİEVLER İLÇE BİNASI OLDU

CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresinin, mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası olarak belirlendiği açıklandı.