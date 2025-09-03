CHP İstanbul İl Kongresi İptal Edildi

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NDEKİ HİLE İDDİALARI

CHP’nin gündeminde İstanbul İl Kongresi’nde meydana gelen usulsüzlükler yer alıyor. Seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarıyla başlatılan soruşturmanın ardından kongre iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edildiği duyuruldu. Bu kapsamda Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanırken, görevi kabul ettiğini bildirdi.

USULSÜZLÜK DAVASI İÇİN TARİH BELİRLENDİ

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan iddialara ilişkin açılan davanın ilk duruşması 6 Ocak 2026’da yapılacak. Bu davada usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor.

KONGRE İPTAL DAVASININ GÖRÜLECEĞİ TARİH

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut il yönetiminin görevden alınarak Gürsel Tekin’in atanması için açılan kongre iptali davasının ilk duruşması ise 3 Ekim 2025’te İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun “oylamaya hile karıştırılması” maddesinden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş durumda.