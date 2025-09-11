Chp İstanbul İl Kongresi İptal Talebi Reddedildi

İPTAL DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali için Ankara’da başlatılan davada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde oy verme işlemlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava, Ankara’daki mahkeme tarafından usulen reddedildi. Mahkeme kararının ardından istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

ÖZGÜR ÇELİK İL BAŞKANI OLDU

CHP’nin 8 Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak hemen ardından oy verme sürecinde “hile karıştırıldığı” yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Göreve atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde Sarıyer’deki il başkanlığı binasına gelerek burada bir açıklama yapmıştı.

GÜRSEL TEKİN’İN ATAMASI VE TARTIŞMALAR

Tartışmalar devam ederken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda Gürsel Tekin, geçici olarak il başkanlığı görevine atanmıştı. CHP yönetiminin karara tepkisi büyük olurken, Sarıyer’deki il başkanlığı binası ve çevresinde polis ile partililer arasında gerginlik yaşanmıştı. Partinin yönetimi, il başkanlığı binasını kapatma ve Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.