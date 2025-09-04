CHP, İstanbul Kongresi Dosyasını İstedi

ANKARA MAHKEMESİNDEN TALEP

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ilettiği yazıda, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair dosyayı talep ediyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Ekim 2023 tarihli kararında belirtilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmasına yönelik bir karar vermişti.

KURULTAYIN AKIBETİ NE OLACAK?

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay tekrar gündeme geldi. İstanbul delegelerinin doğruluğunu sorunsallaştıran durumun tescillenmesi sonrası, kurultayın iptal edilip edilmeyeceği merak konusu haline geldi. Hukukçular, İstanbul delegelerinin yaşadığı bu sorunların tescillenmesi sonucunda, kurultayın iptal edilmesini güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriyor.