CHP İstanbul Kongresi İptal Edildi!

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

CHP’nin gündeminde İstanbul İl Kongresi yer alıyor. İstanbul İl Kongresi seçiminde hile yapıldığı ve seçim kanununa aykırılık iddialarına ilişkin soruşturma sona erdi ve kongre iptal edildi. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin kabul edildiği bildirildi. Kongrenin iptali sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin’in atandığı duyuruldu. Tekin, “Görevi kabul edeceğim” açıklamasını yaptı.

USULSÜZLÜK DAVASI 2026’DA BAŞLIYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’ndeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan davanın ilk duruşmasının 6 Ocak 2026’da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.

KONGRE İPTAL DAVASI HUKUK MAHKEMESİNDE

Diğer yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınarak Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına ilişkin kongrenin iptali davası ise 3 Ekim 2025’te İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 kişi hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’na göre “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 3 yıla kadar hapis istendiği yönünde iddianame hazırladı. Bu iddianame, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.