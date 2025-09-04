CHP İstanbul Kongresi Talep Edildi

ANKARA MAHKEMESİ TALEPTE BULUNDU

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne bir talep yazısı gönderdi ve CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili dosyayı talep etti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, birkaç gün önce, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında belirtilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

GENEL BAŞKANLIK KONUŞULUYOR

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden değerlendirilmeye başlandı. İstanbul delegelerinin, kurultay üzerinde büyük bir etki oluşturduğu göz önüne alındığında, bu delegelerin şaibeli durumunun tescillenmesi, kurultayın iptal edilip edilemeyeceği konusunda merak uyandırıyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumunun tescillenmesiyle beraber, kurultayın iptal edilmesini güçlü bir olasılık olarak değerlendiriyor.