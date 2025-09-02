CHP İstanbul Yönetimi Görevden Alındı

İSTANBUL KONGRESİNİN İPTALİ VE MAHKEME KARARI

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen kongreye yönelik açılan davada, mahkeme Özgür Çelik ile mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi ve devam eden kongre süreci de durduruldu. Bunun sonucunda CHP İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Nasap atandı. Mahkeme, aynı zamanda CHP İstanbul İl Örgütü’nün 5 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek 39. Olağan Kongresi için il ve ilçe kongresi seçim çalışmalarının da tedbiren durdurulmasına karar verdi. Özgür Çelik, mahkeme kararına dair kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığını belirtti ve mahkeme kararına itiraz süreci açık olacaq.

KAYYUM ATAMALARI VE YORUMLAR

CHP İl Yönetimi, İstanbul Kongresi öncesindeki hukuki olarak görevine dönmesi gereken İl Yönetimi yerine, Şubat 2024’te CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’in kayyumlar arasında yer alması dikkat çekiyor. Zaman aşımı tartışmalarına karşın, bu kararın alınmasının ve Kılıçdaroğlu’na yakın bir ismin İstanbul yönetimine atanmasının, 15 Eylül’deki ana davada “mutlak butlan” kararı çıkma ihtimalinin yüksek olduğu yorumlanıyor. Gürsel Tekin, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, “Benim için de sürpriz oldu” diyerek, “Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VE MAHKEME KARARLARI

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel liderliğinde saat 17.00’de olağanüstü bir toplantı yapma kararı aldı. Mahkemenin aldığı ara kararlar şöyle sıralandı: 1-) 08/10/2023 tarihli CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilenlerin görevden uzaklaştırılmasına, 2-) Gürsel Tekin ve diğer isimlerden oluşan geçici kurulun yetkilendirilmesine, 3-) İstanbul İl örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının durdurulmasına, 4-) Delegelerin görevden alınmaları talebinin reddedilmesine, 5-) Alınan tüm kararların tedbiren durdurulması talebinin reddedilmesine. Kararlar, taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğ edilecektir.

SELECTİF İDDİALAR VE SİYASİ SUÇLAMALAR

8 Ekim 2023’teki CHP İstanbul İl Seçimleri Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik, değişimci olarak tanımlanırken, Cemal Canpolat ise genel merkezin adayı olarak görülüyordu. Seçimleri Özgür Çelik 342 oyla kazandı, rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde hile yapıldığı iddiasının ardından, “Seçime hile karıştırıldığı” öne sürüldü ve CHP İstanbul İl Kongresi seçimi için 4 Mart tarihinde soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik dahil 10 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet nedeniyle hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Şüpheliler, “oylamaya hile karıştırmak” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.