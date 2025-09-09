CHP, Kaos ve Kargaşadan Etkilenir

AHMET HAKAN’IN CHP DEĞERLENDİRMESİ

Ahmet Hakan, “Ortalık karışır düzen bozulursa ne olur?” başlıklı yazısında CHP’deki güncel durumu ele aldı. Hakan, parti tabanındaki direnişin moral kaynağı olabileceğini ancak bu durumun geniş seçmen kitlelerinde kaygı yaratabileceğini ve CHP’nin gerilemesine sebep olabileceğini savundu. Son günlerde CHP içerisinde yaşanan yüksek gerginliğe dikkat çeken Hakan, parti binalarının polis tarafından kuşatılmasını ve Gürsel Tekin’in polis eşliğinde içeri alınma çabalarını anımsattı. “CHP’deki ruh hali; yargı kararıyla partinin elden gideceği endişesi ve arkasında iktidarı görme” ifadesini kullandı.

DİRENİŞİN ETKİLERİ VE RİSKLER

Hakan, direniş imajlarının Erdoğan karşıtı yüksek tabanda “teslim olmadık” hissini pekiştireceğini belirtse de, iktidara mesafeli ancak radikalleşmemiş geniş kitlenin kaygı duymasına neden olabileceğini dile getirdi. Bu durumun yerel seçimlerde CHP’ye yönelen desteği tehlikeye atabileceğini vurguladı. Hakan, “Kaos ve kargaşa… Sanılanın aksine AK Parti’nin işine gelir. Kaos ve kargaşa… Sanılanın aksine CHP’yi geriletir” değerlendirmesiyle dikkat çekti. Türkiye’de çoğunluğun arbede ve polisle karşı karşıya gelme anlarından hoşlanmadığını ifade etti.

SOKAK STRATEJİSİ VE SEÇİM RİSKİ

Yazar, CHP’nin “son çare” olarak direniş yolunu seçme eğiliminde olması gerektiğine işaret ederek, bu tercihin parti tabanını motive etse de seçimde “geleneksel yüzde 25 bandına geri çekilme” risklerini doğurabileceğini ifade etti.