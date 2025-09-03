CHP, Kayyum Kararına İtiraz Etti

CHP’DE KAZAN KAYNIYOR

CHP, İstanbul’da 8 Ekim 2023’te gerçekleşen İl Kongresi’ne dair açılan davada mahkeme önemli bir karar alıyor.

YÖNETİM GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ile mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmediyor. Bunun ardından, yönetime Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atanıyor. Mahkeme kararının ardından CHP MYK, olağanüstü toplantı kararı alıyor. Gürsel Tekin ise yaptığı açıklamada, “CHP’yi CHP’lilerin yöneteceğini ve üzerlerine düşen görevi yapacaklarını” ifade ediyor.

İSTİNAF YOLU AÇIKTIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya dair devam eden yargılama sürecini vurgulayarak, “Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.” diyor.

KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR

Özgür Özel ise Gürsel Tekin’i ihraç ettiklerini belirterek, “Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir.” sözlerini kullanıyor.

KAYYUM KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Bu gelişmelerin devamında, CHP İstanbul İl Seçim Kongresi’nin iptaline yönelik açılan davada, mahkemenin görevden uzaklaştırma kararına itiraz ediliyor.

CHP KONGRESİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde, Özgür Çelik 342 oy alarak kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oyda kaldı. Çelik, il başkanı seçilene kadar CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.