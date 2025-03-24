CHP Kurultay Kararına İtiraz Başvurusu Yapıldı

LÜTFÜ SAVAŞ’TAN YENİ İTİRAZ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için Asli Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Daha önce de, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’na itirazda bulunmuş ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği bu kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Savaş, bu davada delegelerin iradesinin rüşvet ve baskılarla bozulduğunu iddia etti ancak mahkeme, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebini reddetti. Şu anda yaptığı olağanüstü kurultay kararına yönelik itiraz, CHP içindeki gerilimi yeniden artırdı.

SAVAŞ’IN SUÇLAMALARI

Savaş’ın son başvurusunun detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak daha önceki itirazlarında parti yönetimini şaibeli süreçler yürütmekle suçladığı biliniyor. CHP’den 11 Aralık 2024’te ihraç edilen Savaş, özellikle 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da aday gösterilmesi ve sonrasında yaşanan seçim kaybıyla parti içinde eleştirilerin hedefi oldu. Olağanüstü kurultay kararıyla açtığı bu yeni dava, Savaş’ın CHP yönetimine yönelik hukuki mücadelesini devam ettirdiğini gösteriyor.

PARTİ İÇİNDEKİ ÇEKİŞMELER

CHP, son zamanlarda kurultay süreçleri ve yönetim konularıyla sıkça gündeme geliyor. Lütfü Savaş’ın arka arkaya açtığı davalar, parti içindeki bölünmüşlüğü ve güven krizini gözler önüne seriyor. Öte yandan, CHP yönetiminden henüz Savaş’ın son başvurusuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Mahkemenin vereceği karar, parti içindeki dengeleri önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte gözüküyor.

Savaş’ın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı bu yeni başvuru, CHP’nin olağanüstü kurultay sürecini nasıl etkileyecek? Parti tabanında ve kamuoyunda merakla beklenen bu sorunun yanıtı, mahkemenin vereceği kararla netleşecek. Gelişmeler, Türkiye siyasetinde dikkatle takip edilmeye devam ediyor.