CHP Kurultayı Hakkında İfade Verildi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına yönelik soruşturmaya devam ediyor. Bu süreçte, gazeteci İsmail Saymaz ile akademisyen Can Kakışım “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Saymaz, ifadesinde 25 yıllık bir gazeteci olduğunu, 15 kitabının bulunduğunu ve şu an Halk TV’de yazar ve yorumcu olarak görev yaptığını belirtti. Saymaz, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda sonucu etkilemeye yönelik olarak usulsüzlük yapıldığı iddiası kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme getirilmemiştir. Benim herhangi bir görgüm ve bilgim yoktur.” şeklinde ifade verdi. Ayrıca, kendisinin veya yakınlarının CHP’li belediyelerde işe yerleştirildiğini söylemedi.

TANIK İFADALARIYLA İDDİALARI REDDEDİYOR

Kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan maddi menfaat sağladığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair dezenformasyon yaydığı yönündeki tanık beyanlarını reddeden Saymaz, tüm iddiaların iftira olduğunu savundu. Saymaz, tanıkların bazı siyasi çevrelerce menfaat karşılığında konuşturulduğunu öne sürdü. Kurultay günü Sözcü TV’de canlı yayında olduğunu belirten Saymaz, “Kurultay sürerken benimle aynı anda yayında bulunan Gazeteci Altan Sancar’ın telefonuna Kılıçdaroğlu’nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu’na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu’nu yayın esnasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana ‘Evet, çekildi. Çekiliyor.’ diye yanıt verdi.” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ZİYARET

Soruşturmanın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine hareket ederek onlardan menfaat temin etmek amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan indirilmesine katkıda bulunma suçlamasıyla yürütüldüğünü ifade eden Saymaz, “Eğer gerçekten böyle bir menfaat ilişkisiyle Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kaybetmesine neden olsaydım, buna en başta kendisi inanırdı. Ancak Kılıçdaroğlu da bu iddiaya inanmamaktadır. Çünkü başka bir soruşturmadan dolayı ev hapsinde olduğum bir dönemde, 17 Nisan’da beni evimde ziyaret etmiştir.” açıklamasında bulundu. Saymaz, hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilmesini talep etti.

CAN KAKIŞIM’IN İFADELERİ

Şüpheli Can Kakışım ise 2015 yılından beri CHP üyesi olduğunu, siyaset bilimi alanında çalışan bir akademisyen olarak çeşitli televizyon kanallarında birçok programa katıldığını söyledi. Kakışım, Ankara’daki 38. Olağan Kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını savundu. “İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de CHP Genel Merkezi üzerinden de hiçbir ödenek almadım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayında Özgür Özel’in genel başkan olmasının partim ve ülkem için daha iyi olacağını düşündüm ve bu yöndeki hür fikirlerimi kamuoyu ile paylaştım.” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Kakışım, tanık beyanlarında yer alan “Can Kakışım gibi kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP genel merkezi üzerinden ciddi anlamda ödenekler aldığı” iddialarını reddetti. “Ne İstanbul Medya AŞ üzerinden ne de beyan ettiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Merkezi ve benzeri herhangi bir kurum üzerinden tarafıma verilmiş bir para söz konusu değildir.” dedi. Kakışım, kendisine yönelik gerçek bir suçlamanın olmadığını ve bu nedenle “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilmesini talep etti.