CHP Kurultayına Soruşturma Açıldı

ADALLET BAKANI TUNÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV’deki yayınında güncel gelişmelere dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlayan Tunç, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin başlatılan soruşturmaya işaret ederek, dile getirilen iddiaların Siyasi Partiler Kanunu’na göre suç oluşturduğunu ifade etti. Bakan Tunç, bu iddiaların CHP üyeleri tarafından da dile getirildiğini belirtirken, somut delil bulunması halinde dosyanın genişletileceğini vurguladı.

İMAMOĞLU HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden soruşturmalara dair, “Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar ‘yargı tacizi’ diyor, aslında yargıya taciz var.” diyerek açıklamalar yaptı. İlgili konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında söylenen yakışıksız sözlere de değinen Bakan Tunç, “Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır.” ifadesini kullandı.

TİMUR CİHANTİMUR VE EYLEM TOK’UN İADE SÜRECİ

Bakan Tunç, İstanbul’da karıştığı ölümlü kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur ile anne Tok hakkındaki iade kararının temyize açık olduğuna dikkat çekti. Anne ve oğulun Türkiye’ye iadesinin, kararın kesinleşmesinin ardından gerçekleşeceğini söyledi.

KARTALKAYA’DAKİ YANGIN FACİASI

Bolu’da meydana gelen yangın faciasına da değinen Tunç, 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda, “Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım.” dedi. Yangınla ilgili araştırmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ekleyen Tunç, “Bu büyük bir acı, dindirmek mümkün değil.” açıklamasını yaptı.

GENEL AF İDDİASI VE YARGI REFORMU

Bakan Tunç, “Genel af çıkacak mı?” sorusuna, bu yönde bir çalışma olmadığını belirterek yanıt verdi. Ayrıca, yargı alanında reform ihtiyacının devam ettiğini vurguladı ve üç kez yargı reformu strateji belgesinin açıklandığını aktardı. Son olarak, “2 yılın altındaki suçlar bakımından tutuklama yasağı söz konusu.” diyerek, söz konusu düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekti.