Chp’li Avcılar Ve Beşiktaş’a Operasyon: 7 Gözaltı

İŞLEM BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde CHP’li Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine yönelik bir operasyon yapıldı. Operasyonda, toplamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ DETAYLARI

Yürütülen yolsuzluk soruşturması bitiminde, şüpheli sayısı mart ayından bu yana 330’a ulaştı. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak tanıttığı Emrah Bağdatlı ile iş insanı Murat Gülibrahimoğlu da dahil olmak üzere 10 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

SORUŞTURMA GELİŞİMİ

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Şirketinin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Yıldız gibi yöneticilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile bağlantılı 94 şüpheliye yönelik de bu yasa dışı eylemler kapsamında çalışmalar yapılıyor. Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmanın ilk aşamasında 100 şüpheliyi hedef alarak bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, İmamoğlu, Ongun ve Çalık’ın da aralarında olduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 20 Mart’ta alınmaya başlandı.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ

Ekrem İmamoğlu, 21 Mart’ta emniyetteki ifadesinde birçok soruya “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” yanıtını verdi. Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İmamoğlu, savcılıkta yaklaşık 2,5 saat ifade verdi. Ardından 22 Mart itibariyle nöbetçi sulh ceza hakimine “suç örgütü kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanması talep edildi. İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın da bulunduğu 48 zanlı tutuklanırken, 41 şüpheli adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığının kararı doğrultusunda İmamoğlu, tutuklandığı 23 Mart’ta görevden uzaklaştırıldı.

TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİ

Soruşturma kapsamında 42’si tutuklu 74 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda savcılığa başvurarak ifade verdi.