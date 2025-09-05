Chp’li Barış Yarkadaş’a İhraç Talebi

İHRACIN KAPISINA GELEN BİR İSİM: BARİŞ YARKADAŞ

CHP’de Gürsel Tekin’den sonra bir başka isim için daha ihraç talep ediliyor. Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

SAVUNMA İÇİN BELİRLENEN SÜRE

Yüksek Disiplin Kurulu’nun yazdığı yazıya göre; CHP yönetimi, 2 Eylül’de gerçekleştirdiği MYK toplantısında Barış Yarkadaş’ı tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK’ya göndermişti. Bu süreçte, Yarkadaş’ın dosyasının 26 Eylül’de değerlendirileceği öğrenildi. Ayrıca, Yarkadaş’tan 15 gün içinde yazılı savunma hazırlaması istendi. Barış Yarkadaş, yapmış olduğu açıklamalarla parti yönetimine ve ihraç taleplerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Yarkadaş, “Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi? Tekin’in 40 yıllık partililik tarihinde bir tane leke yok. Siz onu ihraç edeceğinize 6 kez itirafçı olan Ertan Yıldız’ı ihraç edin. Buna cesaretiniz var mı?” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

İSTANBUL İL KONGRESİ VE SON GELİŞMELER

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetim için tedbiren görevden uzaklaştırılma kararı almıştı. Bu karara göre, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici bir heyet atanmıştı. CHP’de bu 5 isim de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na yönlendirilmişti.