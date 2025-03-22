CHP’li Başarır’dan Bahçeli’ye Sert Yanıt!

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI SONRASI TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “sokak” çağrısı MHP’nin tepkisini topladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel’e yargıya saygı göstermesi gerektiği konusunda bir uyarı yaparak, partisinde kalması gerektiğini ifade etti. Özel ise bu açıklamaya “Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” sözleriyle yanıt verdi.

MHP’Lİ YETKİLİDEN CEVAP

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir canlı yayında Bahçeli hakkında sert ifadeler kullanarak, “Çeneni kapat, hasta yatağında yat, sus artık” dedi. Bu sözler, MHP’den gelen tepkilere yol açtı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin… Necaset saçan ağzını kapat, zehirli dilini kesip at… Haddini bil, edebini takın. Alayınız ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisisiniz… Dümencinin önde gideni değilsen terbiyeli ol, tescilli provokatör…” şekilde karşılık verdi.

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: “CHP’nin kişiliği yamuk. Grup Başkanvekili haddini bil! Rezilliklerin, hırsızlıkların, sahte diplomaların, terör bağlantılarının çarşaf çarşaf ortaya döküldüğü, şaibeli kurultay ile CHP’nin manevi kıymetinin kirletildiği bir dönemde; CHP Grup Başkanvekilinin Liderimizin CHP’ye tavsiyesi üzerinden provokatif bir dille saldırıya geçmesi suçluluk psikolojisinin dışavurumudur. Suç üstü yakalanan CHP yönetiminin ayıplarını örtmek için vatandaşları sokağa çağırıp bağımsız Türk yargısını ve meşru hükümeti tehdit etmesi kabul edilemez. Hele hele haddini aşıp, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye zehirli diliyle saldırması Türk milliyetçileri asla izin vermez! Ali Mahir! Haddini aşma! Milliyetçi Hareket Partisi’nin Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin tertemiz adını o zehirli ve hadsiz ağzına alma!”