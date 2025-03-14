CHP’li Başkan Koltuğu MHP’li İsme Bıraktı

İLGİNÇ BİR OLAY

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde dikkat çeken bir durum gerçekleşti. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da katılacağı etkinlikler nedeniyle başkanlık görevini CHP’li bir isme değil, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya devretti.

BELEDİYELER TARİHİNDE BİR İLK

Normal koşullarda, belediyelerde başkan vekilliği görevlerinin partiden bir isme verilmesi bekleniyor. Ancak Köksal’ın MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya vekalet yetkisini bırakması dikkatleri üzerinde topladı. Bu durum, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde muhalefet partisinden birisinin başkan vekilliği görevi üstlenmesi açısından bir ilk oldu.

ORTAK AKIL VURGUSU

CHP’li başkan Burcu Köksal, seçim sürecinde “ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu sözler, yapılan bu uygulama ile yeniden akıllara geldi.