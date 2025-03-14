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CHP’li Başkan Vekilliği MHP’li İsme Verdi

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ILGINÇ VEKALLET DURUMU

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi’nde dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’da katılacağı programlar nedeniyle başkanlık koltuğunu CHP’li birine değil, MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya devretti.

MUHALEFETTEN BİRİNE BIRAKTI

Normal koşullarda belediyelerde başkan vekilliği, partiden bir kişiye verilmesi bekleniyor. Ancak Köksal’ın vekalet yetkisini MHP’li Halil İbrahim Baykara’ya devretmesi oldukça dikkat çekici oldu. Bu durum, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde, muhalefet partisinden bir üyenin başkan vekilliği görevini üstlenmesi açısından bir ilke olarak kayıtlara geçti.

ORTAK AKIL VURGUSU

CHP’li başkan Burcu Köksal, seçim sürecinde “ortak akıl ve istişare kültürüyle bu şehri yöneteceğiz” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu sözler, bu yeni gelişmeyle birlikte akıllarda tekrar canlanmış oldu.

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