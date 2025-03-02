CHP’li Başkana Şantaj Suçlaması Davası Açıldı

ŞANTAJ SUÇLAMASI VE DAVANIN DETAYLARI

Antalya’da, Şengül A. isimli kadını özel görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yaptığı iddia edilen CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Evli olan Mehmet Vural A. ile ilişki yaşayan 46 yaşındaki Şengül A., 2023 yılında ilişkiyi sonlandırmak istediğini belirtti. Ancak, Mehmet Vural A. bu duruma karşı çıkarak, Şengül A.’yı özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şengül A., gelen tehdit ve hakaret içeren mesajları delil göstererek Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Vural A., savcılıkta verdiği ilk ifadesinde hem ilişkiyi hem de suçlamaları reddetti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) istenen telefon kayıtları, taraflar arasında iletişim olduğunu ortaya koydu. Bu durum Mehmet Vural A.’nın ilişkiyi kabul etmesine yol açtı, ancak tehditle şantaj suçlamalarını yine de reddetti.

TEHDİT MESAJLARI

İddianamede, Mehmet Vural A.’nın Şengül A.’ya üzeri karalanmış bir fotoğraf göndererek, “Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene” mesajını yazdığı belirtildi. Ayrıca, “Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim” ve “Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan” ifadelerine de yer verildi.

Mehmet Vural A. hakkında zincirleme şantaj suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mehmet Vural A.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.