CHP’li Belediyelere Terör Soruşturması Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın 2024 yerel seçimlerinde belediyelere sızarak etki sahibi olma amacını taşıdığı yönündeki iddialar üzerine, 9 belediyeye yönelik bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, “Kent Uzlaşısı” adı verilen kavrama yönelik gerçekleştiriliyor. “Kent Uzlaşısı”, CHP ve DEM Parti’nin yerel seçim sürecinde zaman zaman bir araya gelerek ortak adaylar belirleme sürecini ifade ediyor. PKK’nın yerel seçimlerden sonra belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olmayı hedeflediği iddia ediliyor. Söz konusu dosyada, şüphelilerin, terör örgütü PKK’nın siyasi alandaki yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde yer aldığı öne sürülüyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Yürütülen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel de bulunuyor. Bu isimlerin yanı sıra, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ile Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. yer alıyor.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, 11 Şubat’tan itibaren Vatan Caddesi’ndeki emniyet binasında tutuluyordu. Bu sabah sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi ve adliyeye gönderilen kişilerin tutuklandığı bildirildi.

PKK İLE İLİŞKİLİ YENİ GELİŞMELER

Sancaktepe Belediyesi CHP’li Meclis üyesinin kızı Dilan Gül’ün PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. TRT Haber’e göre, E.G.’nin eşiyle birlikte dağ kadrosundaki kızı Dilan Gül’ü ziyaret ettiği belirlendi. Çiftin, Dilan Gül’ü 2014 yılında Habur Sınır Kapısından Metina bölgesine götürdüğü ve burada örgüte teslim ettikleri ifade edildi.