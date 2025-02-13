Chp’li Belediyelere Terör Soruşturması Başlatıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK’nın 2024 yerel seçimlerinde belediyelere sızmayı ve bu alanda etkili olmayı hedeflediği iddiasıyla 9 belediyeye yönelik bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, “Kent Uzlaşısı” kavramı etrafında şekilleniyor. “Kent Uzlaşısı” ifadesi, CHP ve DEM Parti’nin yerel seçim sürecinde ortak aday belirlemek üzere bir araya gelme süreçlerine atıfta bulunuyor. İddialar doğrultusunda, terör örgütü PKK’nın yerel seçim sonrasında belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediyeler üzerinde etkili olmayı arzuladığı belirtiliyor. Dosyaya dâhil olan şüphelilerin, terör örgütünün siyasi yapılanması olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde yer aldığı ifade ediliyor.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

Yapılan operasyon sırasında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel de bulunuyor. Bunun yanı sıra, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı olduğu tespit edilen İ.P de gözaltına alındı.

ADLİYENİN YOLU

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, 11 Şubat’tan bu yana Vatan Caddesi’ndeki güvenlik birimlerinde tutuluyordu. Şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki sağlık işlemlerinin ardından, gözaltında olan kişiler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.