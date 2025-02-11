CHP’li Cem Aydın’a Hapis Talebi

İDDİANAME DÜZENLENDİ

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya platformunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ile “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” olarak yer aldı.

GEÇMİŞİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

İddianamede, şu an İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gürlek’in daha önce terör suçlarına bakan ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu ifade edildi. Gürlek’in geçmişte ve hâlâ terör örgütleri tarafından hedef alındığı aktarılan iddianamede, şüpheli Cem Aydın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı “retweet” şeklindeki paylaşımında Gürlek’i hedef gösterdiği belirtildi. Bu nedenle, kamu görevlisine terör örgütleri üzerinden hedef gösterilmesinin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

CESAYET CİDDİYETİ

İddianamede, Aydın’ın “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapse çarptırılması talep ediliyor. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi 1. fıkrasına dayanarak, “kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, ‘sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır” maddesinin uygulanması da talep edilmekte. İddianame, ağır ceza mahkemesine sevk edildi.