CHP Lideri Özel: “Bu Bir Darbedir”

İMAMOGLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bu operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç örgütü liderliği” ve “terör örgütüne yardım” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İmamoğlu ile birlikte toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde gizlilik içerisinde yapılan operasyonda, birçok belediye çalışanının da gözaltına alındığı ifade ediliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İBB binasına gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, “Bu, sadece bir operasyon değil, aynı zamanda bir darbedir. İstanbul’un iradesine saldırdılar” dedi. Başka bir noktada, “Belediyemizin çalışanları, bilim insanları ve iş insanları gözaltına alınırken hukuka aykırı bir şekilde muameleye maruz bırakıldı. Yapılanlar, bir yönetim değişikliği değil, milletin iradesine darbedir” ifadesini kullandı.

CHP’NİN TAVRI VE DESTEK ÇAĞRISI

Özel, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönlendirildiğini iddia etti ve “Bu millet, devletine saygı duyar, ama milletin önüne devlet dikilirse millet kazanır. Bu kez de millet kazanacaktır” şeklinde konuştu. Olayın ardından gelen destek mesajlarının artarak devam ettiğini belirten Özel, “Buradayız, bir yere ayrılmıyoruz. Nerede olalım diyen herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz” çağrısında bulundu.