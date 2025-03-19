CHP Lideri Özel: Darbeye Karşıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde yalnızca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu operasyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’dan İstanbul’a gelerek Saraçhane’de basın mensuplarının karşısına geçti ve sert açıklamalarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “suç örgütü liderliği” ve “terör örgütüne yardım” iddialarıyla soruşturma başlattı ve bu kapsamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun sabah saatlerinde büyük bir gizlilikle yapıldığı ve çok sayıda belediye çalışanının da gözaltına alındığı öne sürüldü.

Bu Yapılan Bir Darbedir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasına giderek kamuoyuna açıklamalarda bulundu. “Bu, sadece bir operasyon değil, aynı zamanda bir darbedir. İstanbul’un iradesine saldırdılar.” diyen Özel, şunları söyledi: “Belediyemizin çalışanları, bilim insanları ve iş insanları gözaltına alırken hukuka aykırı bir şekilde muameleye maruz bırakıldı. Yapılanlar, bir yönetim değişikliği değil, milletin iradesine darbedir.”

Saraçhane’deyiz

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreci yönlendirdiğini iddia eden Özel, “Bu millet, devletine saygı duyar, ama milletin önüne devlet dikilirse millet kazanır. Bu kez de millet kazanacaktır.” ifadelerini kullandı. CHP, olayın ardından gelen destek mesajlarının arttığını belirtti ve Özel, “Buradayız, bir yere ayrılmıyoruz. Nerede olalım diyen herkesi Saraçhane’ye bekliyoruz.” şeklinde çağrıda bulundu.