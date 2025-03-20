CHP Lideri Özel’den İBB Kayyum Resti

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, İBB’ye kayyum atanıp atanmayacağına dair tartışmalar gündeme geldi. Bu konudaki belirsizlik, kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası Reuters ile yaptığı görüşmede, bu olayın CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını artıracağını düşündüğünü söyledi. Özel ayrıca, “Recep Tayyip Erdoğan, gelecekteki herhangi bir seçimden korkuyor” ifadesini kullandı.

KAYYUMA DIRANMA STRATEJİSİ

İBB’ye kayyum atanması halinde ne yapacakları hakkında sorulan soruya yanıt veren Özgür Özel, “belediye binasından çıkmayacak ve direnecekleri” yönünde açıklama yaptı. Bu tutum, CHP’nin mevcut siyasi konumunu koruma çabası olarak değerlendiriliyor.