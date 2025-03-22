CHP Lideri Özel’den Medyaya Tepki!

CHP’DE ÇALKANTILI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

CHP’de tartışmalı bir dönem sürüyor. Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurul toplantısında önemli bir karar aldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından sokaklarda gerilim yükseldi ve güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleştirildi. Söz konusu saldırılar sonucunda birçok kişi gözaltına alınırken, çok sayıda polis de yaralandı.

ÖZGÜR ÖZEL SARAÇHANE’DE KONUŞTU

Gözaltı sürecinin son gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında basın mensuplarına olayların gelişimi hakkında bilgi verdi. “Ekrem İmamoğlu’na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar.” diyen Özel, dosyada adı geçen kişilerin durumunu sorguladı ve “Öyle isimler var ki, Ekrem başkana da soruyorlar ‘bunu tanıyor musun?’ Herkes birbirine soruyor, bu nereden çıktı bu kim diye.” ifadesini kullandı. Ayrıca, bir gizli tanığın belirli bir firmayı suçladığını ve bu firmaya ait bir yetkilinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını öne sürdü.

MEDYAYA SERT İFADELER

Özel, sözlerinin sonunda ana akım medya kuruluşlarına ağır ifadelerle yüklendi ve bir muhatap arayışında olduğunu belirtti. Yayın organlarını izlememekle tehdit eden Özel, “Kanalları izleyenlerin yüzde 70’i CHP’li.” ifadesini kullandı. Özel, Merkez medyaya seslenerek, “Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70 seni izler.” dedi.

TÜKETİM GÜCÜNE VURGU YAPTI

Özgür Özel bu konuşması sırasında, “İzletirsem namerdim.” diyerek tüketimle ilgili gücünü kullanacağına dair uyarıda bulundu. “Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan” diyerek, medyaya yönelik eleştirilerini sıraladı. Özellikle dikkat çeken noktalar, söz konusu firmaların ürünlerinin tüketilmemesi ve reklamlarının izletilmemesi gerektiği oldu. “Sizi izleyen bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i.” diyerek, medya organlarını hedef aldı.