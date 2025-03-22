Chp Lideri Özgür Özel’den Sert Tepki

CHP’DE ÇALKANTILI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay kararı aldığını duyurduğu süreç, parti içindeki gerginliği artırıyor. Özel’in sokak çağrısı üzerine güvenlik güçlerine saldırılar gerçekleşirken, birçok polis de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SARAÇHANE’DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Gözaltı sürecinin son gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki İBB binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruşturma sürecine ilişkin açıklamalar yapan Özel, “Ekrem İmamoğlu’na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar.” sözleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca dosyada geçen isimler için “Öyle isimler var ki, Ekrem başkana da soruyorlar ‘bunu tanıyor musun?’ Herkes birbirine soruyor, bu nereden çıktı, bu kim?” ifadelerini kullandı. Özel, bir gizli tanığın, bir firma yetkilisini naylon faturayla suçladığını ve bu firmanın yetkilisinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını öne sürdü.

MEDYAYA SERT ÇIKIŞLAR YAPTI

Özel, konuşmasının sonunda ana akım medyaya karşı sert sözler kullandı. Bir muhatap arayışında olduğunu ancak bulamadığını ifade eden Özel, medya organlarını izletmemekle tehdit etti. “Kanal izleyenlerin yüzde 70’i CHP’li” diyen Özel, bu durumun önemine dikkat çekti. Özgür Özel, Merkez medya organlarına şöyle seslendi: “Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70 seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın. Bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken gizliyken. Burada söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın.”

TÜKETİM GÜCÜNÜN KULLANIMI UYARISI

Özel, medyayı eleştirirken, “İzletirsem namerdim” diyerek, retorik bir tehditte bulundu. Tüketimden gelen gücünü kullanmayan medya organlarına karşı çıkışını sürdürdü. “Polisin 220 bin dediği gözün 5 bini gördüğü dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum.” dedi. Ayrıca, CHP’ye oy verenlerin çoğunluğunun bu medyayı izlediğini belirterek, “Sizi izleyen bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i.” şeklinde konuştu. Özel, böyle bir durumun devam etmesi halinde, reklamlarını durduracağını ifade etti.