CHP, Mahkeme Kararına İtiraz Etti

CHP’DE GÜNDEM FIRTINA

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen CHP İl Kongresi hakkında açılan davada mahkeme önemli bir karara imza attı.

GÖREVDEN ALMALAR GERÇEKLEŞTİ

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ile mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Göreve atanan isimler arasında Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından CHP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. Gürsel Tekin, “CHP’yi CHP’lilerin yöneteceğini ve üzerlerine düşen görevi yapacaklarını” ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yargılama sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, “Mahkeme tarafından kabul edilen kararlar yönünden HMK 394. Maddesine göre itiraz yolu açık olup, kararın reddedilen kısımlarına yönelik HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.” dedi.

KARARA TEPKİLER GELDİ

Özgür Özel, Gürsel Tekin’in ihraç edildiğini belirterek mahkemenin kararının “hukuken de siyaseten de yok hükmünde” olduğunu ifade etti. Yaşanan süreç devam ederken, CHP İstanbul İl Seçim Kongresi’nin iptali ile ilgili açılan davada mahkemenin görevden uzaklaştırma kararına itiraz edildi.

KONGRENİN SONUCU NASIL OLDU?

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik 342 oy alarak seçimi kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı. Çelik, il başkanlığına seçilmeden önce CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.