CHP Milletvekillerinden Meclis’te İmamoğlu Protestosu

GÜNDEME DAMGA VURAN TARTIŞMA

Cumhuriyet Halk Partisi, günlerdir gündemi meşgul eden tartışmalarla birlikte bugün Meclis’te gergin anlar yaşattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek amacıyla Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulda gündem dışı konuşmalar sırasında söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, gösteri ve yürüyüş hakkının anayasal çerçevede korunduğunu, ancak bazı marjinal örgütlerin polislere saldırdığını ifade etti. Bu konuşma üzerine CHP milletvekilleri, grup sıralarına vurarak tepki gösterdi.

TARTIŞMA VE PROTESTOLAR

Sonrasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Tabii biz burada çok basiretsiz ve sorumsuz konuşmalara karşı hazırlanmıştık ancak Cüneyt Bey’den eğitimine de istinaden daha basiretli ve şuurlu bir konuşma beklerdik,” diyerek gerginliği artırdı ve bu açıklama, protestolara dönüştü. AK Parti’li Akbaşoğlu ile CHP’li Emir’in karşılıklı konuşmalarının ardından, CHP sıralarındaki milletvekilleri ayağa kalkarak “Darbeye hayır” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarını attı. Bu gelişmeler üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.