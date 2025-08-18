CHP Mitingi, Özlem’e Gönderme Var

ÖZEL’DEN MİTİNG ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya kanalıyla Aydın’daki miting için bir davette bulundu. Özel, “Bugün efeler diyarı Aydın’dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız” şeklinde ifadeler kullandı.

MİTİNG TARİHİ VE YERİ

CHP’nin Aydın mitingi, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Özel’in yaptığı paylaşımda, kısa bir süre önce CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na isim vermeden bir göndermede bulunması dikkat çekiyor. “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle buluşacağız” sözleri, doğrudan Çerçioğlu’nun siyasi seçimlerine atıf olarak değerlendiriliyor.