CHP MYK’dan Online Toplantı Gerçekleşti

CHP MYK TOPLANTISI VE GÜNDEME DAİR BİLGİLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Genel Başkan Özgür Özel ve ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’de bulunan binasında çalışmalarına devam ediyor. MYK toplantısı bu sebeple online olarak gerçekleştirildi ve toplantı süresi yaklaşık 3,5 saat oldu. Gündemde, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve daha önceki gün yapılan ön seçim sonuçları yer aldı.

AYRINTILAR VE SEÇİME KATILIM

CHP’de gerçekleştirilen aday belirleme seçimi, bir gün önce tamamlandı. Genel Başkan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için toplamda 14 milyon 850 bin oy alındığını ifade etti. Bu, katılımın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor ve partinin içindeki destek büyüklüğünü ortaya koyuyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAZIRLIKLARI

CHP, 6 Nisan tarihinde olağanüstü kurultay kararı almıştı. Parti genel merkezi, bu olağanüstü kurultay için hazırlıklarını sürdürüyor. Ayrıca, partinin her hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği grup toplantısının bu hafta Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapılması planlanıyor.