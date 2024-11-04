CHP MYK, İstanbul’da Toplantı Gerçekleştirdi

CHP MYK TOPLANTISI VE LÜTFÜ SAVAŞ’IN DURUMU

CHP Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul’da toplandı. Bu toplantının ardından CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Yücel, “Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş, bugün MYK toplantımızda alınan kararla oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir” şeklinde açıklama yaptı.

LÜTFÜ SAVAŞ’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Lütfü Savaş, pazar günü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak, “Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, disiplin sürecinin arkasındaki sebeplerden biri olarak değerlendiriliyor.

TANJU ÖZCAN VE PARTİ İÇİ DEĞERLENDİRMELER

Yücel, Tanju Özcan’ın Burcu Köksal’ın CHP üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. “Bir belediye başkanımıza böyle hukuk dışı, böyle bir siyasi operasyon yapılırken partimizde görevde olsun ya da olmasın, hiçbir CHP’linin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Bugün MYK toplantımızda ve PM toplantımızda bu konuda bir karar alınmadı” dedi. Bu ifadeler, parti içindeki durumun netliğine ve disiplin süreçlerinin önemine dikkat çekiyor.