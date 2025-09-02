Gündem

CHP MYK Olağanüstü Toplantı Yapıyor

chp-myk-olaganustu-toplanti-yapiyor

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan dalgalanmalar sonucunda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Mahkeme, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul kongresine dair davada dikkat çekici bir hüküm vererek Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu. Mahkeme kararının etkileri sürerken, CHP’den yeni bir adım atıldı.

MYK, ÖZGÜR ÖZEL İLE TOPLANIYOR

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantının yapılması, İstanbul kongresinin ardından yeniden oluşan belirsizlikler ve süreçlerin ele alınması ihtiyacından kaynaklanıyor.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLDU

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet görevlendirildi. Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı olarak görevi kabul edeceğini de açıkladı.

KURULTAY İPTALİ GÜNDEMDE

CHP’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile birlikte, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayın durumu yeniden tartışma konusu oldu. İstanbul delegelerinin durumu, kurultayın iptal edilip edilemeyeceği yönündeki belirsizlikleri artırdı. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumu tescillendiğinde, kurultayın iptal edilmesinin güçlü bir ihtimal olabileceğini vurguluyor.

ÖNEMLİ

