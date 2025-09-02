Chp Myk Özgür Özel İle Toplandı

CHP’DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI

CHP’deki son dalgalanmalar sonrasında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantı kararı aldı. Mahkeme, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul kongresine dair açılan davada, Özgür Çelik ve ekibini görevden alırken, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu. Mahkeme kararının etkileri sürerken CHP’den yeni bir adım atıldı.

MYK TOPLANTISI YAPILACAK

Yaşanan gelişmeler ışığında CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü bir toplantı yapacağını bildirdi. 8 Ekim 2023 tarihindeki İstanbul kongresine dair mahkemenin aldığı karar, partinin yönetim sürecinde önemli değişikliklere yol açtı.

GEÇİCİ İL BAŞKANI ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan heyet de bu görevi yanında yürütmek üzere görevlendirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, görevi kabul ettiğini açıkladı.

GENEL BAŞKANLIK TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali sonrasında Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayın yeniden incelenmesi gündeme geldi. İstanbul delegelerinin durumu, kurultay üzerindeki etkileri nedeniyle merak konusu hâline geldi. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumlarının şaibeli şekilde tescillenmesiyle birlikte, kurultayın iptal edilmesinin yüksek ihtimaller arasında olduğunu belirtiyor.