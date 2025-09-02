CHP MYK Özgür Özel İle Toplanıyor

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki dalgalanma sonrası Merkez Yönetim Kurulu (MYK), olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul kongresine yönelik mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden almış, ayrıca 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu. Mahkeme kararının etkileri devam ederken, CHP’den yeni bir adım geldi.

TOPLANTI DETAYLARI

CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00’de CHP Genel Merkezi’nde toplanacak. Alınan bu olağanüstü toplantı kararı, partinin içinde bulunduğu süreç açısından büyük önem taşıyor.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA ATAMA

İstanbul İl Başkanlığına geçici olarak Gürsel Tekin ile birlikte Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet görevlendirildi. CHP İstanbul İl Başkanı olarak Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada görevi kabul ettiğini duyurdu.

KURULTAY İPTALİ MÜMKÜN MÜ?

İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi, Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmasını gündeme getirdi. İstanbul delegelerinin mevcut durumunun şaibeli hale gelmesi, kurultayın iptal edilme olasılığını artırıyor. Hukukçular, bu durumun tescillenmesiyle birlikte kurultayın iptali konusunda güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiyor.