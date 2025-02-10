Chp’nin Aday Belirleme Süreci Başlıyor

CHP’DE CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME SÜRECİ

CHP’de cumhurbaşkanı adayının ön seçim yöntemiyle belirlenmesi kararı alındıktan sonra, gözler 10 Şubat’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Bu toplantıda, ön seçim yönergesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları basına açıklanmadı ancak ön seçim süreci, aday belirleme ve takvim konuları üzerinde durulduğu düşünülüyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, “Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak…” ifadelerini kullandı. Son grup toplantısında, “Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız” açıklamasını yapan Özel, PM öncesinde İmamoğlu ve Yavaş ile bir toplantı yapacağını belirtti. Özel, “Yarın Ekrem Bey de Ankara’ya gelecek. Mansur Başkan ile de görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve ortamda, hep birlikte içinde bulunduğumuz durumu ve bundan sonra neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan’ın, Türkiye’ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye’ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız” şeklinde konuştu. Özgür Özel, ayrıca hafta başında Mansur Yavaş ile baş başa 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Yavaş ise, ön seçim sürecinin başlamasının erken olduğunu ifade etti.

PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINDA YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Parti Meclisi toplantısında ön seçimin yol haritası belirlenecek. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda, yaklaşık 1 milyon 600 bin üyenin, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oy kullanması planlanıyor. Aday olabilmek için belirli bir oranda imza toplama şartı da bulunacak. Mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. Sürecin 30-35 günlük bir takvim içerisinde tamamlanması beklenirken, Parti Meclisi toplantısında tüm detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.