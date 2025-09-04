CHP’nin Ataşehir Kongresi Engellendi

CHP KONGRELERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin almış olduğu karar doğrultusunda, CHP Ataşehir İlçe Kongresi’nin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

“TEDBİREN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR”

Kararda, “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)’ de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3.maddesi gereğince, ’39.Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.