CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Sonuçlanıyor

CHP CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENİYOR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, bugün yapılacak oylar ile belli olacak. Ülke genelinde 81 il ve 973 ilçede toplam 11 bin 920 sandık kuruldu. Bunun 5 bin 960’ı parti üyesi ve 5 bin 960’ı “Dayanışma Sandığı” olarak ayrıldı. Oy verme işlemi saat 08.00’de başlamıştı.

OY VERME İŞLEMİ UZATILDI

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yoğun katılım nedeniyle saat 17.00’de sona ereceği açıklanan oy verme işleminin saat 19.00’a kadar uzatıldığını belirtti. Saat 19.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sandıkların kapanmasının ardından parti görevlileri oy sayımına başladı. CHP lideri Özel, şimdiye kadar 14 milyon 850 binin üzerinde oy kullanıldığını duyurdu.

SEÇİM İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

İlk etapta sadece parti üyelerinin oy kullanmasına karar verilmişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından bu karar değişti. CHP’nin ön seçimi için oy kullanmaya gelenler iki farklı sandık ile karşılaşacaklar. Parti üyesi olmayanlar da “Dayanışma Sandığı”nda oy kullanma imkanı bulacak.

SANDIKLARIN YERLERİ VE İLETİŞİM

81 ilde sandıklar CHP il ve ilçe başkanlıkları, belediye kültür evleri ve spor salonlarına kuruldu. Nerede oy kullanılacağına partinin internet adresinden ulaşmak mümkün. Parti üyeleri T.C. kimlik numaraları ve cep telefonları ile üye olmayanlar da bulundukları şehir ve ilçeyi seçerek nerede oy kullanabileceklerini görebiliyor.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN MESAJ

Seçimin tek adayı olan gözaltındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir mesaj geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından, “Bütün partili yol arkadaşlarımı, eksiksiz sandığa davet ediyorum. Ayrıca Türkiye’nin her yerinde parti üyelerimizin sandıklarının yanı sıra tüm vatandaşlarımız için de sandık kurulacaktır. Tüm vatandaşlarımızı, bu büyük coşkunun bir parçası olmaya davet ediyorum.” açıklamasında bulundu.