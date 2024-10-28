CHP’nin Ekrem İmamoğlu Açıklamaları

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak alması durumunda atacakları adımları açıklayarak “CHP, Ekrem İmamoğlu’nu yedirmeyecek. Bütün hazırlıklarımız tamam.” dedi.

EKREM İMAMOĞLU MU MANSUR YAVAŞ MI?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmaları değerlendiren Özel, “Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı?” sorusuna da cevap verdi. İmamoğlu ile kardeşlik hukuklarını bozmaya çalışanların olduğunu belirten Özel, “Aramızda fitnesavar var.” diye konuştu. Özel, “Çünkü birbirimize düşersek parti mahvolur.” ifadeleriyle, “Benim açımdan aday belirlemede Ekrem Bey’i seçtik desem kimsenin diyecek bir şeyi yok ama kamuoyu karşılığı açısından bir Mansur Yavaş gerçeği var. Ekrem Bey’i seçip Mansur Bey’i ve sevenlerini, Mansur Bey’i seçip Ekrem Bey’i ve sevenlerini kırma lüksümüz yok. En doğrusunu arayacağız ve bunu ortak akılla bulacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısına yönelik de açıklamalarda bulundu. Özel, “Devlet Bey’in bir sözcülük yaptığı belli. Ancak sözcünün susup projenin sahibinin konuşması gerekiyor. Tayyip Bey bir şey konuşmuyor. Böyle bir çıkış Tayyip Bey’in haberi olmaksızın Öcalan ile müzakere yapılmadan olacağına ihtimal vermiyorum.” ifadesini kullandı.

CHP’DE KORUMA YEMEĞİ TARTIŞMASI

CHP yönetimi, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 korumasının yemek harcamaları için verilen ödeneği kesme kararı aldı. Bu karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, parti başkanlığı döneminden kalan makam araçlarını iade etti. Konuyla ilgili Özel, “Ben yemeği binamızda yiyorum. Neden korumalar dışarıda yesin?” şeklinde konuştu.