CHP’nin İstanbul Dava Dosyaları Ankara’da

CHP’DE DAVALAR ARASINDAKİ BAĞLANTILAR

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek duruşmasına odaklandı. Ancak bu sırada İstanbul’da gündemi değiştiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Özgür Çelik ve yönetimi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alındı. Mahkeme, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için gerçekleştirilen davada verdiği ara kararla, Bu karar sonucunda İstanbul İl Başkanlığı’na CHP’den 2024 yılında ayrıldığını duyuran Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

MAHKEMEDEN DOSYA TALEBİ

Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili dosyanın kendilerine iletilmesini talep etti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

DOSYALAR ANKARA’YA ULAŞTI

CHP’nin İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ile “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyaları Ankara’ya gönderildi.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

CHP Lideri Özgür Özel’in ilk defa genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı hakkındaki davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında İstanbul’daki kongre davasının Ankara’daki kurultay davasını etkileyeceğini ifade etti. Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu için mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul’da ve Ankara’da devam eden davaların her ikisi de birbirini etkileyecek düzeyde.” açıklamasında bulundu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN DÖNÜŞÜ MÜ SÖZ KONUSU?

CHP İstanbul İl Kongresinin iptali ile birlikte, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayın durumu yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin şaibeli durumu tescillendiği takdirde, kurultayın iptal edileceği merak ediliyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin belgelenmiş şaibeli durumunun kurultayın iptalini güçlendirdiğini belirtiyor.