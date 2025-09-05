Chp’nin İstanbul Dava Dosyaları Ankara’ya

CHP DAVALARI ÜZERİNE GELİŞMELER

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açılan davanın duruşmasına odaklandı. 15 Eylül’de gerçekleşecek duruşma öncesinde İstanbul’da önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’de gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle açılan davada, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme kararı sonrası, İstanbul İl Başkanlığı’na 2024 yılında CHP’den ayrıldığını belirten Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

MAHKEME DOSYALARINA YAZI YAZILDI

Kurultay davasını yürüten Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazı göndererek, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair dosyanın kendilerine iletilmesini talep etti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri için tedbiren görevden uzaklaştırılma kararı vermişti.

ANKARA’YA GÖNDERİLEN DOSYALAR

CHP’nin İstanbul İl Kongresine dair ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve “oylamaya hile karıştırma” iddiaları yüzünden Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyaları, Ankara’ya gönderildi.

DURUŞMA TARİHİ

CHP Lideri Özgür Özel’in genel başkan olduğu 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül’de gerçekleşecek.

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayında İstanbul’daki kongre davasının Ankara’daki kurultay davasını etkileyeceğini belirtti. Tunç, “Kurultay’da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul’da ve Ankara’da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde.” dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN DÖNÜŞÜ MÜ?

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin durumu, kurultayın iptal edilip edilmeyeceği konusunda belirsizlik oluşturuyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli durumda tescillenmesiyle kurultayın da iptal edilmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor.