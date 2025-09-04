CHP’nin İstanbul Kongresi İçin Talep

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği talep yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili dosyayı istedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleşen ve CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı ile İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararına dayanarak tedbiren bu görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayın yeniden tartışılması gündeme geldi. İstanbul delegelerinin, yaşanan şaibeli durumun tespit edilmesiyle birlikte kurultayın iptali ile ilgili oldukça merak edilen bir konu oldu. Hukukçular, İstanbul delegelerinin kabul edilen şaibeli durumu nedeniyle kurultayın iptali ihtimalinin oldukça güçlü bir olasılık olduğunu belirtiyor.