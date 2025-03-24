Chp’nin Kurultay Kararına İtiraz Başvurusu

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin olağanüstü kurultay kararının iptali için Asli Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Savaş, daha önce de 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na itiraz etmişti. Bu kurultayda Özgür Özel’in genel başkan olarak seçilmesine yönelik iptal davası açtığı Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, delegelerin iradesinin rüşvet ve baskılarla etkilenmiş olduğunu ileri sürdü. Ancak mahkeme, parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına dair talebini reddetti. Şu anda, olağanüstü kurultay kararına itirazı, CHP içindeki gerilimi artırmış durumda.

SAVAŞ’IN SUÇLAMALARI VE GEÇMİŞTEKİ DİLEKÇELERİ

Savaş’ın en son yaptığı başvurunun detayları kamuoyuyla henüz paylaşılmadı. Ancak daha önceki itirazlarında, parti yönetimini şaibeli süreçler yürütmekle suçladığı biliniyor. CHP’den 11 Aralık 2024’te ihraç edilen Savaş, özellikle 2024 yerel seçimlerinde Hatay’da aday gösterilmesi ve sonrasında yaşadığı başarısızlıkla parti içinde eleştirilerin merkezine yerleşmişti. Olağanüstü kurultay kararına dair yeni açtığı dava, Savaş’ın CHP yönetimiyle olan hukuki mücadelesini sürdürdüğünü gösteriyor.

PARTİ İÇİ GERİLİM ARTIYOR

CHP, son dönemlerde kurultay süreçleri ve yönetim tartışmalarıyla sıklıkla gündemde yer alıyor. Lütfü Savaş’ın ardı ardına açtığı davalar, parti içindeki bölünmüşlüğü ve güven sorununu gün yüzüne çıkarıyor. Bu arada, CHP yönetiminden Savaş’ın son başvurusuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Mahkemenin vereceği karar, parti içindeki dengeleri önemli ölçüde etkileyebilir.

Savaş’ın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı bu yeni başvuru, CHP’nin olağanüstü kurultay sürecini nasıl etkileyecek? Parti tabanında ve kamuoyunda bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor. Mahkemenin vereceği karar, gelişen olayların yönü üzerinde belirleyici bir etki yapabilecek. Türkiye siyasetindeki bu gelişmeler ise dikkatle izlenmeye devam ediyor.