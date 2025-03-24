CHP’nin Tarihi Seçim Sonucu Açıklandı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEMESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 81 ilde yaptığı geniş katılımlı ön seçimle Cumhurbaşkanı adayını belirlemiş durumda. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek aday olarak katıldığı bu seçimde partinin resmi adayı oldu. CHP’liler, süreci birlik ve kararlılıkla sürdürürken, İmamoğlu’nun adaylığı kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

CHP’nin dün tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği ön seçimde, 14 milyon 800 binden fazla oy kullanılması dikkat çekti. Bu yüksek katılım oranıyla öne çıkan süreçte, İmamoğlu’nun kısa sürede tutuklanması nedeniyle bazı oy verme noktalarında “dayanışma sandıkları” oluşturuldu. Bu sembolik adım, partililerin birlik mesajını pekiştirdi.

Adaylık Duyurusu ve Destek Mesajı

CHP, İmamoğlu’nun adaylığını resmi sosyal medya hesaplarından “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Başlıyoruz” ifadeleriyle duyurdu. Bu paylaşımdaki görsel, partinin dayanışma ve mücadele ruhunu yansıtırken, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı. CHP’liler, bu mesajla hem partilerine hem de İmamoğlu’na desteklerini bir kez daha ortaya koydu.

İmamoğlu’nun Tutuklanması ve Adaylığı

Adaylığın duyurusundan yalnızca birkaç saat önce, Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik bir yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklama talep edilse de, İmamoğlu cezaevine başka bir gerekçeyle gönderildi. Silivri Marmara Cezaevi’ne nakledilen İmamoğlu’nun adaylığı, yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen resmiyet kazandı.

CHP’den Sert Tepkiler ve Dayanışma Vurgusu

CHP kaynakları, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “siyasi bir rehin alma girişimi” olarak nitelendirdi. Parti yetkilileri, bu sürecin halk iradesine ve demokrasiye aykırı olduğunu savunarak, mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. “Siyasi rehinelik kabul edilemez” mesajıyla, İmamoğlu’na yönelik dayanışma vurgusu dile getirildi.