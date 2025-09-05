Chp’nin Ysk’ya İtirazı Kabul Edildi

Gündem

SEÇİM KURULLARINDAN KARAR

Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin ilçe kongresinin tedbir kararları çerçevesinde yapılmamasını belirlemişti. CHP, bu karara karşı YSK’ya itirazda bulundu. YSK, bugünkü toplantısında, CHP’nin itirazını değerlendirdi ve toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. YSK Başkanı Ahmet Yener, itiraza ilişkin açıklamalarda bulundu ve CHP’nin itiraz başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Böylece 39. Olağan Kurultay süreci devam edecek ve kongreler yapılacak.

Altı İlçe Seçim Kurulu’nun verdiği kararda, İstanbul İl Kongresi’nin iptal kararına atıfta bulunuldu. Ataşehir İlçe Seçim Kurulu’nun kararında şunlara yer verildi: “13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3. maddesi gereğince, ’39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına’ karar verilmiştir.”

Gündem

CHP, 39. Olağan Kurultayı Tarihini Açıklayacak

CHP, 15 Eylül'de gerçekleşecek kurultay davasından önce 39. Olağan Kurultay tarihini belirlemeye hazırlanıyor. Kurultayın, Kasım'ın üçüncü veya dördüncü haftasında yapılması öngörülüyor.

