Chp Olağanüstü Kurultay Kararı Aldı

CHP’NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü kurultay için önemli bir karar aldı. Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na 900’den fazla delegenin imzasını içeren başvuru yapıldı. Planlanan kurultayın tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.

GEÇMİŞTEKİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY VE SONUCU

Parti, daha önce 19 Mart operasyonlarının ardından 6 Nisan 2025’te bir olağanüstü kurultaya gitmişti. Bu kurultayda özgür Özel, tek aday olarak katıldığı seçimde 1276 oydan 1171’ini alarak genel başkanlık görevine yeniden seçilmişti.