“CHP Olağanüstü Toplantı Yapma Kararı”

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

“Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, akşam saatlerinde emniyetten İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Özer’in savcılık ifadesi sona erdi ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

CHP LİDERİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmelere yanıt olarak yarın sabah İstanbul’a gitme kararı aldı. Özel, İstanbul’da olağanüstü MYK toplantısı gerçekleştirecek.

MİLLETVEKİLLERİNE ACİL ÇAĞRI YAPILDI

CHP’nin 1-2-3 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlemesi planlanan milletvekili kampının, gelişmelerin ardından İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Parti yönetimi tarafından CHP’li milletvekillerine iletilen notta, derhal İstanbul’a intikal etmeleri yönünde çağrı yapıldı. Notta ayrıca, CHP TBMM grubu yasama yılı kampının değişen içerikle İstanbul’da yapılacağı ve dayanışmanın gösterileceği ifade edildi.