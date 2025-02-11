More
Gündem

CHP Ön Seçim Tarihi Kesinleşti

chp-on-secim-tarihi-kesinlesti

Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan: Türkmen Gazı Anlaşması İmzalandı

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi enerji iş birliğini başlattıklarını, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında Türkmen gazı taşıma anlaşması imzalandığını duyurdu.
Manşet

Fenerbahçe’nin Yeni Hedefi Eser Gürbüz

Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli isimler eklerken, Ferdi Kadıoğlu'na benzer bir oyuncuyu daha düşük bonservisle alıp yüksek kazanç sağlamayı planlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.