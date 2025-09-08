CHP Önünde Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL’DA CHP KONGRESİNE İLİŞKİN KARAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ndeki usulsüzlük ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik iddialar üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici bir kurul atanmasına karar verdi. CHP Genel Merkezi’nin yaptığı itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulu’na başvurular ise reddedildi.

PARTİLİLER, İL BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDI

Mahkeme kararından sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, görevden uzaklaştırma kararına ve İstanbul Valiliği’nin gösteri yasağına tepki gösteriyor. Polis ekipleri, bina çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresindeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirilmiştir. Bu karara karşı CHP Genel Başkanlığına yapılan adli yargı itirazları ve Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurular reddedilmiştir.” diyerek yargının kararına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Tunç, “Toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınılmalı ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükunetle beklemesi gerekmektedir.” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de seslenen Tunç, “Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur.” ifadelerini kullandı.